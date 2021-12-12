Бизнесмен Винченцо Дулепа, который участвовал в шоу "Холостячка 2", обратился к Злате Огневич, которую бросил победитель проекта Андрей Задворный.

Как пишет Politeka.net, Винченцо Дулепа участвовал в шоу "Холостячка", но Злата Огневич выбрала Андрея Задворного. Через некоторое время победитель "Холостячки" бросил певицу, что стало известно на днях, когда вышло пост-шоу. После появления этой информации Винченцо Дулепа решил написать обращение к Злате у себя на страничке в Инстаграм.

"Вот такая она, жизнь после проекта…

С неожиданными совпадениями и поворотами, предложениями руки и сердца, но и с разбитым сердцем главной героини

Честно говоря, был тотальный шок слышать историю Златы. Мне очень жаль, что ей не удалось построить крепкие отношения со своим избранником. Я знаю как это, когда тебя оставляют…Это больно…А тем более, когда твою историю видит вся страна.

Злата, ты все и так знаешь!

Держись. Мы с тобой. Я с тобой. И все ещё будет, вот это прям точно", - написал участник.

Огневич написала ответ под постом, поставив три сердечка.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Злата прекрасная женщина, пусть будет счастлива", "кукусик наш", "Привлекательный мужчина", "Очень жаль , Злата была так открыта и так верила, все равно желаю ей счастья", "Отличные".

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