Бизнесмен Винченцо Дулепа, который участвовал в шоу "Холостячка 2", обратился к Злате Огневич, которую бросил победитель проекта Андрей Задворный.
Как пишет Politeka.net, Винченцо Дулепа участвовал в шоу "Холостячка", но Злата Огневич выбрала Андрея Задворного. Через некоторое время победитель "Холостячки" бросил певицу, что стало известно на днях, когда вышло пост-шоу. После появления этой информации Винченцо Дулепа решил написать обращение к Злате у себя на страничке в Инстаграм.
"Вот такая она, жизнь после проекта…
С неожиданными совпадениями и поворотами, предложениями руки и сердца, но и с разбитым сердцем главной героини
Гастролирующая по России Loboda неожиданно получила украинскую награду: "Все аж повыпрыгивали"
Беда с мужем Нади Дорофеевой Дантесом: выяснилось, в каком он сейчас состоянии
Кароль опустила лямки короткого платья и показала, как правильно соблазнять: кадры
Ненастная погода захватит половину Украины на выходных: где резко похолодает, а где станет теплее до +13
В сети показали, как главная красотка Голливуда Анджелина Джоли изменилась за десять лет: фото
Честно говоря, был тотальный шок слышать историю Златы. Мне очень жаль, что ей не удалось построить крепкие отношения со своим избранником. Я знаю как это, когда тебя оставляют…Это больно…А тем более, когда твою историю видит вся страна.
Злата, ты все и так знаешь!
Держись. Мы с тобой. Я с тобой. И все ещё будет, вот это прям точно", - написал участник.
Огневич написала ответ под постом, поставив три сердечка.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Злата прекрасная женщина, пусть будет счастлива", "кукусик наш", "Привлекательный мужчина", "Очень жаль , Злата была так открыта и так верила, все равно желаю ей счастья", "Отличные".
Напомним, "Холостячка" Огневич честно призналась, есть ли у нее кто-то после разрыва с Задворным
Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич в крошечном синем платье раскрыла секрет своей успешности
А еще Politeka писала, что фаворит "Холостячки" Свечкоренко отреагировал на драму в отношениях Огневич