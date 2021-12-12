Певица Злата Огневич, которая была второй "Холостячкой", перед выпуском пост-шоу решила подогреть интерес к себе и представила несколько интересных кадров.

Злата Огневич, которая сегодня вечером расскажет, как прошло ее финальное общение с Андреем Задворным после романтичного шоу, пока что держит информацию втайне. Причем для большей интриги Злата показала интересные снимки в синем платье.

«Я уже давно отказалась от налички. 🤑💚 Я люблю порядок и четкость во всем, а тем более в финансах. Безналичное поле позволяет достичь практически 100% прозрачности всех операций. И очень удобно, что сейчас почти все такие финансовые операции можно делать на ходу – просто через мобильное приложение, это экономит уйму времени» - высказалась Огневич с телефоном в руках.

Поклонники же обратили внимание на сам внешний вид знаменитости в синем платье:

«Какой наряд😍; Красуня❤; Красавица 😍 красунечка;Нормально так потрудилась😍; Златочка 🔥🔥🔥- красавица, умница, талантище, трудолюбивая и независимая!!; Красотка!; Класс! Ты красотка!!; какая прекрасная; ну хоть теперь нормально приоделась; ждем интересненькое».

Также Злата высказалась по поводу споров в сети:

«Не могу не отреагировать на хейт и ваше возмущение. Я не могу и не хочу удовлетворять желание миллионов людей. Я сделала свой выбор, правильный он или нет – покажет время. Я открылась максимально вам. Я была собой и слушала сердце. Наверное, именно поэтому такая реакция на мой выбор.

Смотрите пост-шоу и увидите, что было после того, как выключили камеры. Спасибо всем, кто со мной и поддерживает».

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