Репер та тіктокер Yoxden, який зустрічається із популярною виконавицею Оленою Савраненко (Alyona Alyona), прокоментував її нову публікацію.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram відома українська реперка Олена Савраненко, яка побудувала кар’єру під псевдонімом Alyona Alyona, поділилася фрагментом із кліпу на свою нову пісню "20 тонн" та розповіла, що так вона хоче показати, як треба ставитися до хейтерів.

"Реагувати на хейт можна по різному. Цим кліпом, я показую, як можна з добром, позитивом та любов’ю ставитись до усіх поганих коментарів та неприємних думок від неприємних людей. Посмішка заряджає, а тепло і любов врятують світ - я в це свято вірю! Я продовжую робити те, що в мене виходить найкраще!", - написала реперка.

Допис Alyona Alyona прокоментували українські зірки Jerry Heil, Mama Rika, Анатолій Анатоліч та її новий бойфренд Денис, який також будує кар’єру реп-виконавця під псевдонімом Yoxden і є відомим блогером.

Хлопець, якого співачка донедавна приховувала, написав коментар.

"Моя пишка-пушка😍😍😍", - видав бойфренд Alyona Alyona.

Рaніше Politeka писала, що Alyona Alyona нарешті представила свого хлопця, який виявився відомим блогером: "Чекаємо запрошення на весілля".

Нагадаємо, що Alyona Alyona, яка зараз живе з хлопцем, зізналася в сором'язливій звичці: "Я до цих пір...".

A ще Politeka повідомляла, що Alyona Alyona чесно зізналася, чого їй не вистачає: "Як же всі очманіють, коли з'явиться...".