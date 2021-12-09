Реп-виконавиця Alyona Alyona розповіла про свого хлопця Дениса, з яким з'їхалася жити, поділившись історією в Instagram.

Як пише Politeka.net, Alyona Alyona є популярною українською репершею. Зірка зустрічається з блогером Yoxden, якого звуть Денис. Блогер веде сторінку в Instagram, Ютуб, а найбільше популярний в ТікТок, де на нього підписані сотні тисяч фанатів. Зірка в новій публікації в Instagram розповіла Детальніше про свого обранця.

На першому фото Alyona Alyona сиділа на Денисі. На другому знімку зірка показала обличчя хлопця, коли на ньому сиділа.

"Якщо мені зараз не важко, то тобі точно не важко поставити лайк", - написана була фраза для Дениса.

Далі на картинка артистка написала Великий пост.

"Мама, а я закохалася в розбійника. Скільки б ти собі в голові не створювала ідеалів, скільки б не відхрещувалася від запрошень на побачення - твоя доля сама веде тебе туди, куди ти не чекаєш. Склалося так, що з першої нашої зустрічі ми з Денисом більше не поділялися. З кожним днем ставало все менше сумнівів у тому, що Денис - моя людина. З упевненістю кажу, що протилежності притягуються. У двох зовсім різних На перший погляд людей насправді в голові є багато спільного і саме це об'єднує. І спільного було настільки багато, що наші відносини за 10 місяців стали такими міцними і вони витримують будь-які випробування. Я хочу всім вам представити Дениса. Це творчий веселий і дуже провокативний хлопець. Але одночасно він дуже добрий, супер ніжний і супер щирий хлопець, якого я люблю", - розповіла зірка.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Я теж закохалася в бандита. мама ама кримінал", " чекаємо запрошення на весілля. Молодці", " спасибі за одкровення. Будьте щасливі".

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