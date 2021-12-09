Відома українська реп-виконавиця під псевдонімом Alyona Alyona (Олена Савраненко) розповіла про свою сором'язливу звичку.

Як передає Politeka.net, Alyona Alyona (Олена Савраненко) є популярною українською реп-виконавицею. Також, вона є автором хіп-хоп хітів.

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Alyona Alyona вирішила розповісти своїм шанувальникам і відверто розповісти про свою шкідливу звичку.

"Я з дитинства і досі гризу нігті. Цього майже не видно, тому що на моїх нігтях завжди гель-лак, але якщо десь у мене маленький шматочок шкіри відстане...То я, вибачте, не зріжу його, а обов'язково згризу. Соромно, але правда", - зізналася Alyona Alyona.

Нагадаємо, нещодавно співачка приховувала свого обранця, проте розповіла про те, що переїхала жити до свого нового бойфренда Дениса.

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