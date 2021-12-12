Рэпер и тиктокер Yoxden, который встречается с популярной исполнительницей Еленой Савраненко (Alyona Alyona), прокомментировал ее новую публикацию.
Как пишет Politeka.net, в своем Instagram известная украинская реперка Елена Савраненко, которая построила карьеру под псевдонимом Alyona Alyona, поделилась фрагментом из клипа на свою новую песню "20 тонн" и рассказала, что так она хочет показать, как надо относиться к хейтерам.
"Реагировать на хейт можно по разному. Этим клипом, я показываю, как можно с добром, позитивом и любовью относиться ко всем плохим комментариям и неприятным мыслям от неприятных людей. Улыбка заряжает, а тепло и любовь спасут мир - я в это свято верю! Я продолжаю делать то, что у меня получается лучше всего!",- написала реперка.
Заметку Alyona Alyona прокомментировали украинские звезды Jerry Heil, Mama Rika, Анатолий Анатолич и ее новый бойфренд Денис, который также строит карьеру рэп-исполнителя под псевдонимом Yoxden и является известным блогером.
Гастролирующая по России Loboda неожиданно получила украинскую награду: "Все аж повыпрыгивали"
Беда с мужем Нади Дорофеевой Дантесом: выяснилось, в каком он сейчас состоянии
Найдено тело певицы и участницы популярного шоу, детали трагедии: "Она так рано ушла"
Трагедия настигла 21-летнего украинца на заработках, подробности: избили и задушили
Ненастная погода захватит половину Украины на выходных: где резко похолодает, а где станет теплее до +13
Парень, которого певица до недавнего времени скрывала, написал комментарий.
"Моя пышка-пушка 😍😍😍", - выдал бойфренд Alyona Alyona.
Ранее Politeka писала, что Alyona Alyona наконец представила своего парня, который оказался известным блогером: "Ждем приглашения на свадьбу".
Напомним, что Alyona Alyona, которая сейчас живет с парнем, призналась в застенчивой привычке: "Я до сих пор...".
A еще Politeka сообщала, что Alyona Alyona честно призналась, чего ей не хватает: "Как же все обалдеют, когда появится...".