Реп-виконавиця Alyona Alyona розповіла про свій перший поцілунок і побачення зі своїм хлопцем Денисом, поділившись в сторіс Instagram.

Як пише Politeka.net, Alyona Alyona стала популярною українською виконавицею. У артистки є три альбоми і кілька синглів. Також реп-виконавиця записувала спільні пісні з Джамалою та кількома іншими артистами. Зірка зустрічається з хлопцем на ім'я Денис, який знімає Тіктоки і теж виконує реп під псевдонімом YOXDEN. Зараз репери з'їхалися і живуть разом. На нових сторіс Alyona Alyona розповіла про перший поцілунок і побачення з Денисом.

"Я до речі цим туманним вечором варю борщ і згадала наш з Денисом перший поцілунок. Як це було, які були відчуття, як я їздила в Єгипет на тиждень, як повернулася, як ми зустрілися і що я відчувала. Насправді, я дуже щаслива, що життя дає можливості відчувати такі почуття, і мати такі життєві моменти, які запам'ятовуються на все життя", - розповіла артистка.

"Згадала перший поцілунок з хлопцем. Але що ж було перед поцілунком? Перші зустрічі", - написала під сторісами зірка.

Також зірка розповіла про побачення з Денисом.

"Поки у мене цей борщ доварюється. Хочу розповісти про наш такий канфетно-квітковому періоді, коли після першої зустрічі ми прямо п'ять днів поспіль зустрічалися щовечора. А потім я поїхала, а потім, коли повернулася, буквально через кілька днів, розповім вам завтра", - сказала артистка.

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