Ектор Хіменес-Браво, який судить шоу "Майстер Шеф", розповів про знайомства і свою нову обраницю.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво - це успішний канадський і український ресторатор і суддя шоу "Майстер Шеф". Зірка також веде соціальні мережі, де ділиться багатьом цікавим.

На нових фото Хіменес-Браво здався в сорочці і штанях. Ектора зв'язали, а поруч була включена лампа. Постановка кадру підказувала, що ресторатор хотів показати момент допиту.

Також Ектор розповів про Тіндера, в якому знайшов свою нову обраницю.

"Мої нинішні відносини)

Це була просто 1 зустріч на каву, яка перевелася у відносини. І зараз я дуже щасливий.

Так що, спасибі, Тіндер, і за всі дикі історії теж)", - написав Хіменес-Браво.

Фанати поставили понад 15 тисяч лайків і написали коментарі:

"О боже, у мене теж було так) 1 зустріч на каву, і все вийшло, тепер одружені і чекаємо малюка", "у понесло Ектора", "Нічого собі", "ми з чоловіком теж в тіндері познайомилися, вже рік живемо)", ""Ектор, ви ніколи не одружитеся".

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