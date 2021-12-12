Эктор Хименес-Браво, который судит шоу "Мастер Шеф", рассказал о знакомствах и своей новой избраннице.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - это успешный канадский и украинский ресторатор и судья шоу "Мастер Шеф". Звезда также ведет социальные сети, где делится многим интересным.

На новых фото Хименес-Браво показался в рубашке и штанах. Эктора связали, а рядом была включенная лампа. Постановка кадра подсказывала, что ресторатор хотел показать момент допроса.

Также Эктор рассказал о Тиндере, в котором нашел свою новую избранницу.

"Это была просто 1 встреча на кофе, которая перевелась в отношения. И сейчас я очень счастлив", - написал Хименес-Браво.

Фанаты поставили более 15 тысяч лайков и написали комментарии:

"О боже, у меня тоже было так) 1 встреча на кофе, и всё получилось, теперь женаты и ждём малыша", "Во понесло Эктора", "Ничего себе", "Мы с мужем тоже в тиндере познакомились, уже год живём)", ""Эктор, вы никогда не женитесь".

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