Эктор Хименес-Браво, который судит шоу "Мастер Шеф", рассказал о знакомствах и своей новой избраннице.
Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - это успешный канадский и украинский ресторатор и судья шоу "Мастер Шеф". Звезда также ведет социальные сети, где делится многим интересным.
На новых фото Хименес-Браво показался в рубашке и штанах. Эктора связали, а рядом была включенная лампа. Постановка кадра подсказывала, что ресторатор хотел показать момент допроса.
Также Эктор рассказал о Тиндере, в котором нашел свою новую избранницу.
Гастролирующая по России Loboda неожиданно получила украинскую награду: "Все аж повыпрыгивали"
"Простите, но ура": из "Мастер Шеф" неожиданно выгнали одну из сильнейших участниц
Беда с мужем Нади Дорофеевой Дантесом: выяснилось, в каком он сейчас состоянии
Лопес в узких лосинах и топике показала, почему ей есть чем гордиться: кадры с прогулки
Трагедия настигла 21-летнего украинца на заработках, подробности: избили и задушили
"Это была просто 1 встреча на кофе, которая перевелась в отношения. И сейчас я очень счастлив", - написал Хименес-Браво.
Фанаты поставили более 15 тысяч лайков и написали комментарии:
"О боже, у меня тоже было так) 1 встреча на кофе, и всё получилось, теперь женаты и ждём малыша", "Во понесло Эктора", "Ничего себе", "Мы с мужем тоже в тиндере познакомились, уже год живём)", ""Эктор, вы никогда не женитесь".
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" растрогал украинцев кадрами со своей главной женщиной
А еще Politeka сообщала, что Хименес-Браво признался, как познакомился с новой избранницей, фото
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как развлекает свою "подружку" в лесу