Анна Трінчер і Jerry Heil разом з Іриною Білик співали її хіт" мені не шкода", після чого досвідчена артистка поставила молодим співачкам двійку.

Як пише Politeka.net, Анна Трінчер і Jerry Heil вирішили заспівати спільну пісню, взявши за основу хіт Ірини Білик "Мені не шкода". Досвідчена артистка не була проти нових поглядів на її пісню, тому молоді співачки активно взялися за роботу над спільною композицією. А в новій публікації в Instagram Анна Трінчер і Jerry Heil з'явилися разом з Іриною Білик, де співали всі разом.

На відео вме артистки співали, коли Анна проспівала: "мені не шкода тебе, Мені шкода це літо..."

Після цього Ірина обурилася: "літо... Літо... Двійка".

Як відомо, в композиції були слова: "Мені не шкода тебе, Мені шкода цю зиму".

"Додивитеся до кінця і зрозумієте, за що отримали "2-йку" від Ірина Білик", - написала Jerry Heil.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Ані пофіг що співати, в цьому образі вона навіть мовчати може!", "Супер-три ангела красивих виконують супер-хіт браво", " не Боги горщики обпалюють. Завтра буде 5-ка", "хоч не Лобода", "Дівчина в піджаку реально псує всю крутість цього відео просто своїм вбранням", " прийшли непідготовленими, як так можна?".

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