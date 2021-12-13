Українська співачка Оля Полякова розповіла, як на початку артистичної кар'єри її сильно образив російський композитор Ігор Крутой.

Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка Оля Полякова в спільному з Машею Єфросиніною шоу YouTube-шоу "дорослі дівчатка" розповіла, як на зорі кар'єри її образив російський продюсер і друг співачки Ані Лорак Ігор Крутой.

За словами Олі, це було давно, коли вони з чоловіком прибули в Монако до когось на день народження. Там серед гостей був Ігор Крутой, який перед виступом Полякової вирішив піти. На прохання чоловіка Олі залишитися композитор недбало сказав, що йому "нічого слухати, адже співатиме якась дівчина без голосу".

Тоді ці слова сильно зачепили і образили Олю. Після того випадку співачка ще довго позбавлялася від закомплексованості і багато працювала над собою. "Не думаю, що я повинна була почути цю фразу", — поділилася Оля.

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