Украинская певица Оля Полякова рассказала, как в начале артистической карьеры ее сильно обидел российский композитор Игорь Крутой.

Как сообщает Politeka.net, популярная певица Оля Полякова в совместном с Машей Ефросининой шоу YouTube-шоу "Взрослые девочки" рассказала, как на заре карьеры ее оскорбил российский продюсер и друг певицы Ани Лорак Игорь Крутой.

По словам Оли, это было давно, когда они с мужем прибыли в Монако к кому-то на день рождения. Там среди гостей был Игорь Крутой, который перед выступлением Поляковой решил уйти. На просьбы мужа Оли остаться композитор небрежно сказал, что ему "нечего слушать, ведь будет петь какая-то девушка без голоса".

Тогда эти слова сильно задели и оскорбили Олю. После того случая певица еще долго избавлялась от закомплексованности и много работала над собой. "Не думаю, что я должна была услышать эту фразу", — поделилась Оля.

Напомним, "Начинает бесить": Полякова со скандалом покинула шоу "Маска", в чем причина.

Как сообщала Politeka, Полякова в платье с нескромным макси-вырезом пококетничала на камеру: кадры из гримерки.

Также Politeka писала, что Полякова распсиховалась на съемках популярного шоу и заявила об уходе: "Такого скандала не хочется".