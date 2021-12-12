Відомий український співак Олег Винник став детективом шоу "Маска", де разом з глядачами намагається вгадати, хто ховається в костюмі - цього разу артиста навіть приревнували.

Популярний артист разом зі своїми колегами Дзідзьо, Андрієм Данилком, Олею Поляковою і Настею Каменських стали детективами на шоу "Маска", передає Politeka.net.

Олег Винник часто виявляв інтерес до героїні проекту Горили, особистість якої розсекретили цієї суботи. Артист неодноразово підходив, обіймав і цілував такого цікавого персонажа, і як виявилося, під маскою, дійсно, була дівчина - співачка TAYANNA.

Ведуча BACKSHOW Нателла Кірс поцікавилася у артиста, як так вийшло, що поцілунок на щастя виявився фатальним для Горили.

"Приревнували. Дуже приревнували, але слава богу у мене від Горили залишилося на пам'ять намисто, і я ось так буду ім'я її вимовляти вголос. Я подумав, така ніжна, така голосиста, така крута, така ненагла Горила, вона відстояла, дуже так гідна цієї естафети, і полежали ми з нею, поцілувалися і вона добре співає... І вона сильно полюбила сумочку, я збирав на сумочку... Не оцінили, вигнали", - пожартував Олег Винник.

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