Українців готують до нового сезону шоу "Голос країни", при цьому вирішивши згадати тренера минулого сезону Надю Дорофєєву, яка завоювала перемогу з Сергієм Лазановським.

"Голос країни-12" приготував оновлений склад наставників, пише Politeka.net. Крім Наді Дорофєєвої в кріслах тренерів з'являться Святослав Вакарчук, Оля Полякова і Потап. Примітно, що Полякова спробує себе в цій ролі вперше.

А поки глядачів готують до нового сезону, вирішивши згадати найяскравіші образи минулого - Наді Дорофєєвої. На колажі з чотирьох фотографій Надя постала у вечірніх і молодіжних нарядах, що підкреслили струнку фігуру.

"Переглядай фото і пиши в коментарях відповідну цифру👇 🏼", - автори поста запропонували вибрати кращий образ артистки.

За чотири пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Всі офігенні🔥", "мені 3" ," мені всі", " всі подобається, особливо 1 і 4 😍❤️❤️❤️", "всі образи шикарні! 😍 ", "Всі, але найбільше подобається 3 образ😍"," а мені чорний подобався, але його тут немає))"," Надя у всіх образах шикарна, але мені найбільше подобається 3😍 🙌 🔥", " всі дуже класні, але мені більше подобається 2🔥❤️", " 😢 ох і несмак! Жах!",- написали користувачі Мережі.

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