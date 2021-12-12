Учасник другого сезону реаліті-шоу "Холостячка" зі Златою Огнєвіч Олег Плахотнюк зробив пропозицію руки та серця своїй коханій у пост-шоу.

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Олег Плахотнюк, який вирішив поборотися за серце співачки Злати Огнєвіч у другому сезоні реаліті-шоу "Холостячка", опублікував фотографію із донькою та дружиною, який освідчився в студії пост-шоу "Як вийти заміж".

"Я ЗРОБИВ ПРОПОЗИЦІЮ НА ВСЮ КРАЇНУ

Мені як козерогу, трохи екстраверту і сором'язливій людині - БУЛО МЕГА ТЯЖКО зважитися на такий вчинок...", - сказав чоловік.

Олег розповів, що після того, як він покинув проєкт вони із Яною (дружина Плахотнюка) багато спілкувалися і у якийсь момент він зрозумів, що хоче офіційно оформити стосунки. Зауважимо, що попри те, що в пари є спільна дочка, вони ніколи не були одружені. Так, Плахотнюк вирішив зробити пропозицію жінці у студії пост-шоу "Як вийти заміж".

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