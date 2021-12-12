Співачка Злата Огневич, яка була другою "Холостячкою", перед випуском пост-шоу вирішила підігріти інтерес до себе і представила кілька цікавих кадрів.

Злата Огневич, яка сьогодні ввечері розповість, як пройшло її фінальне спілкування з Андрієм Задворним після романтичного шоу, поки що тримає інформацію потай. Причому для більшої інтриги Злата показала цікаві знімки в синій сукні.

«Я вже давно відмовилася від готівки. 🤑 💚 Я люблю порядок і чіткість у всьому, а тим більше у фінансах. Безготівкове поле дозволяє досягти практично 100% прозорості всіх операцій. І дуже зручно, що зараз майже всі такі фінансові операції можна робити на ходу – просто через Мобільний додаток, це економить багато часу» - висловилася Огневич з телефоном в руках.

Шанувальники ж звернули увагу на сам зовнішній вигляд знаменитості в синій сукні:

"Який наряд😍; Красуня❤; красуня 😍 красунечка; Нормально так потрудилася😍; Златочка 🔥 🔥 🔥 - красуня, розумниця, талантище, працьовита і незалежна!!; Красуня!; Клас! Ти красуня!!; яка прекрасна; ну хоч тепер нормально одяглася; чекаємо цікавеньке".

Також Злато висловилася з приводу суперечок в мережі:

"Не можу не відреагувати на хейт і ваше обурення. Я не можу і не хочу задовольняти бажання мільйонів людей. Я зробила свій вибір, правильний він чи ні – покаже час. Я відкрилася максимально вам. Я була собою і слухала серце. Напевно, саме тому така реакція на мій вибір.

Дивіться пост-шоу і побачите, що було після того, як вимкнули камери. Спасибі всім, хто зі мною і підтримує».

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