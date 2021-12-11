Співачка Злата Огневич, яка була другою "Холостячкою", розповіла, в яких стосунках перебуває з Максимом Тарапата після розставання з Андрієм Задворним.
Як пише Politeka.net, у пост-шоу виявилося, що через деякий час після зйомок шоу" Холостячка " Андрій Задворний розірвав стосунки зі Златою Огневич. Співачка знайшла підтримку в іншому учаснику-Максимі Тарапата, з яким тепер найбільше проводить часу. У нових сторіс артистка відповіла на запитання фанатів.
"Поговоримо?",- запропонувала Злата.
"Злата ще болить? Або рани затягнулися?",- запитав фанат.
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"Глибокі рани довго гояться, я рани лікувати буду любов'ю", - написала Огневич у відповідь.
"На якій стадії у вас відносини з Максом?",- запитали у Злати.
"В даний момент ми з Максимом друзі. І знаєте, немає напевно таких слів, щоб висловити мою подяку за ту підтримку, яку він мені надав в самий гіркий момент в моєму житті. Дуже ціную цю людину", - сказала Огневич.
"Хто зараз твоя друга половинка????",- запитав ще один фанат.
"Мої хороші. Я щиро вірю, що вам так хочеться побачити поруч зі мною люблячого чоловіка, але в даний момент я на тому етапі своєї трансформації що не готова до відносин зараз", - сказала Огневич.
Нагадаємо, "Холостячка" Огневич в сльозах розповіла, як живе після розставання
А ще Politeka повідомляла, що" Холостячка " Огневич в коротенькій сукні ефектно з'явилася на пост-шоу
Також Politekka писала, що Тарапата чесно відповів, Чому Огневич його не вибрала