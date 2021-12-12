Блогерка Даша Квіткова, яка перемогла в шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним, показала цікавий і значний подарунок, який може дозволити собі віддати фанатам і викликала цим ажіотаж.

Блогерша Даша Квіткова все частіше показує в Instagram, як проходять її будні з маленьким сином Левом, якому скоро буде п'ять місяців. Також вона розповідає, як змінилося її життя з появою дитини і як вона намагається все встигати.

Причому Квіткова не забуває про життя блогера, з'являючись на різних заходах з чоловіком і відвідуючи різні світські вечори:

"Ви знаєте, що потрібно зробити🤍» - пише Квіткова під новим постом. Як виявилося, вона вирішила подарувати новеньку машину фанатам, так як може собі це дозволити для залучення уваги.

Шанувальники оцінили публікацію, оскільки Даша вирішила подарувати машину разом зі спонсорами, інші ж звернули увагу і на її зовнішність:

"А раптом пощастить))🔥; 👏 будемо пробувати) може хоч разок пощастить 😮 😘 удачі 🍀; дай Бог пощастить!!!! Даша, ви супер))); Круто)) нарешті то машинка)))); Ну ще б пак, всі хочуть😍; хочу, вже навіть права отримала, тепер точно потрібна машина 🚘; виграти таку машину, та ще й у улюбленого блогера, це мрія❤️ удачі всім🙏 🏻».

Даша Квіткова є популярною вітчизняною блогеркою. Зірка стала відома, прийшовши на шоу "Холостячка", на якому перемогла і завоювала серце Микити Добриніна. Зараз пара разом і вже зіграли весілля.

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