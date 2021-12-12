Співачка Слава Камінська, колишня учасниця гурту "НеАнгели", яка нещодавно випустила пісню" Абьюзер", розповіла про важливий і зворушливий момент життя - появу сина.

Слава Камінська вміє привернути увагу в соціальній мережі. Поки багато хто обговорює її публічні розбірки з колишньою колегою, вона вирішила приділити час іншій темі в цей раз в своєму профілі в Instagram.

Зірка розповіла про своє минуле, про народження дитини і ті емоції, які зазнала. При цьому Слава не стала розповідати в подробицях про минуле, вважаючи за краще показати красномовні кадри.

"Хлопчик мій, добрий, чуйний і розумний не по роках ❤️ я досі не вірю , що вже такий дорослий🤪 чітко пам'ятаю той день , коли ти з'явився на світ , як довго дивилася на тебе і не могла повірити , що я мама😢 час летить дуже швидко , 😬 тобі вже 7 років😳 з днем народження , Леонард . Я дуже хочу, щоб ти був щасливий і ми з татом @edgar_kaminskyi все для цього зробимо . 😊» - писати Камінська.

Шанувальники підтримали: «нехай росте життєрадісним, активним, сміливим, допитливим; Здоров'я і успіхів Леонарду, а вам з Едгаром терпіння і мудрості; вітаємо😍веселого дитинства; З Днем народження найріднішого і коханого чоловіка в твоєму житті; головне, щоб дітки були здоровими!; З іменинником красеня! Здоров'я міцного йому! Нехай росте на радість татові і мамі😘"»

Раньше Слава Камінська і Вікторія Смеюха поскандалили після розпаду групи "НеАнгели". У підсумку Славу звинуватили в аб'юзе, на що артистка вирішила написати однойменну пісню. Відео на Ютуб з піснею за кілька днів вже набрало сотні тисяч переглядів. А у себе в Instagram Камінська розповіла про досягнення синглу.

Нагадавши, Камінська з " НеАнгелів» кардинально змінила імідж заради виходу на червону доріжку

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