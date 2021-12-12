Певица Слава Каминская, бывшая участница группы "НеАнгелы", которая недавно выпустила песню "Абьюзер", рассказала о важном и трогательном моменте жизни - появлении сына.

Слава Каминская умеет привлечь внимание в социальной сети. Пока многие обсуждают ее публичные разборки с бывшей коллегой, она решила уделить время другой теме в этот раз в своем профиле в Инстаграм.

Звезда рассказала о своем прошлом, о рождении ребенка и тех эмоциях, которые испытала. При этом Слава не стала рассказывать в подробностях о прошлом, предпочитая показать красноречивые кадры.

«Мальчик мой , добрый , отзывчивый и умный не по годам ❤️ Я до сих пор не верю , что уже такой взрослый🤪 Отчетливо помню тот день , когда ты появился на свет , как долго смотрела на тебя и не могла поверить , что я мама😢 Время летит очень быстро , 😬 тебе уже 7 лет😳 С днём рождения , Леонард . Я очень хочу , чтобы ты был счастлив и мы с папой @edgar_kaminskyi все для этого сделаем . 😊» - пишет Каминская.

Поклонники поддержали: «Пусть растёт жизнерадостным, активным, смелым, любознательным; Здоровья и успехов Леонарду, а вам с Эдгаром терпения и мудрости; Поздравляем😍веселого детства; С Днём рождения самого родного и любимого мужчину в твоей жизни; Главное, чтобы детки были здоровыми!; С именинником красавчика! Здоровья крепкого ему! Пусть растёт на радость папе и маме😘».

Ранее Слава Каминская и Виктория Смеюха поскандалили после распада группы "НеАнгелы". В итоге Славу обвинили в абьюзе, на что артистка решила написать одноименную песню. Видео на Ютуб с песней за несколько дней уже набрало сотни тысяч просмотров. А у себя в Инстаграм Каминская рассказала о достижении сингла.

Напомним, Каминская из «НеАнгелов» кардинально сменила имидж ради выхода на красную дорожку

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