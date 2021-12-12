Співачка Тіна Кароль здивувала виглядом в ефектному вбранні, який також приміряла і зіркова артистка Beyonce.
Як пише Politeka.net, Тіна Кароль популярна вітчизняна співачка, яка отримала статус Народної артистки України. Зірка дуже популярна і за нею стежать сотні тисяч фанатів в Instagram. Деякі фоловери навіть створюють фан-сторінки зірки, де постійно публікують цікаві фотографії свого кумира.
Так, в одній з публікацій з'явилося фото Кароль, де вона була в чорно-білому вбранні і кросівках. А на другому фото була в аналогічному вбранні Західна співачка Beyonce.
"Модна битва. Тіна Кароль VS Beyonce. Кому крутіше?", - було написано під фото.
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Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі, в яких віддали свою перевагу, очікувано, Тіні Кароль:
"Бусинці", "Тільки Тиночка", "Вогонь", "Люблю", "Тіна".
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