Исполнительница позволила заглянуть к себе

Певица, Народная артистка Украины, Тина Кароль завоевала любовь публики благодаря своему творчеству - в этот раз талантливая артистка решила показать, как распевается.

Популярная артистка завоевала большую любовь публики благодаря своему таланту и творчеству, пишет Politeka.net. На новых кадрах в сторис Инстаграм звезда показала, как распевается в студии.

Как известно, для исполнителей распевка способствует повышению уровня владения техникой вокала. Таким образом певцы тренируют голосовые связки перед основным выступлением или записью песни.

Примечательно, в одном из интервью Тина Кароль призналась - она до сих пор не считает, что достигла вокального совершенства и каждый день занимается вокалом по несколько часов.

В новых сторис артистка стояла у микрофона в студии и затянула высокие ноты. При этом звезда была без макияжа.

"Утром петь полезно", - подписала она кадры.

Отметим, диапазон голоса Тины Кароль - три октавы.

У певицы есть два высших образования: музыкальное (в 2004-м году окончила Киевское высшее музыкальное училище имени Глиера) и "прикладное" (в 2005 году стала выпускницей факультета менеджмента и логистики Национального авиационного университета).

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