Певица Тина Кароль изумила видом в эффектном наряде, который также примерила и звездная артистка Beyonce.
Как пишет Politeka.net, Тина Кароль популярная отечественная певица, которая получила статус Народной артистки Украины. Звезда очень популярна и за ней следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм. Некоторые фолловеры даже создают фан-странички звезды, где постоянно публикуют интересные фотографии своего кумира.
Так, в одной из публикаций появилось фото Кароль, где она была в черно-белом наряде и кроссовках. А на втором фото была в аналогичном наряде западная певица Beyonce.
"Модная битва. Тина Кароль VS Beyonce. Кому круче?", - было написано под фото.
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии, в которых отдали свое предпочтение, ожидаемо, Тине Кароль:
"Бусинке", "Только Тиночка", "Огонь", "Люблю", "Тина".
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