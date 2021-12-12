Певица Тина Кароль изумила видом в эффектном наряде, который также примерила и звездная артистка Beyonce.

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль популярная отечественная певица, которая получила статус Народной артистки Украины. Звезда очень популярна и за ней следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм. Некоторые фолловеры даже создают фан-странички звезды, где постоянно публикуют интересные фотографии своего кумира.

Так, в одной из публикаций появилось фото Кароль, где она была в черно-белом наряде и кроссовках. А на втором фото была в аналогичном наряде западная певица Beyonce.

"Модная битва. Тина Кароль VS Beyonce. Кому круче?", - было написано под фото.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии, в которых отдали свое предпочтение, ожидаемо, Тине Кароль:

"Бусинке", "Только Тиночка", "Огонь", "Люблю", "Тина".

Напомним, ведущий "Маски" Остапчук публично задел Монатика, Тину Кароль и других звезд шоу-бизнеса

Также Politeka сообщала, что Тина Кароль дерзко показала настоящую себя, залив шампанским всю съемочную площадку

А еще Politeka писала, что ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук, заговорив о детях, опубликовала фото из душа



