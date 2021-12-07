Известная певица Тина Кароль, выпустившая несколько дней назад еще один клип из нового альбома, решила похвастаться интригующими кадрами на съемке в модном черном платье.

Как известно, несколько дней назад Кароль презентовала новую свою разработку с популярным брендом – артистка решила выпустить свою обувь, чтобы привлечь внимание фанатов. Если ранее она занималась духами, помадой и рекламировала украшения и декор, то в этот раз пошла дальше.

Причем для презентации Кароль в черном мини-платье решила залить шампанским всю съемочную площадку, чем сразу попала в центр обсуждения.

«Сабо и босоножки, уже ставшие бестселлерами, презентуются в черном сатине с праздничными жемчужинами. В босоножках декорирована вся задняя часть туфельки, а под подбором висит фишка коллекции – кокетливая жемчужина» - пишет Кароль.

«Нереально красивая работа🖤 я в восторге!!!; На что не пойдешь ради рекламы😍🔥 Тина, ты бомба💣; Шикарное видео👏; Тина вы богиня; Виу, потрясная модель 😍; Какой крутой слоган!❤️🔥; Наконец-то прилично оделась😂👏; Любим🔥❤️; Реклама как искусство!; Вы - большая молодец, так держать😘Любим и желаем неиссякаемого вдохновения🔥».

Также на новых кадрах в сторис Инстаграм звезда показала, как распевается в студии.

Примечательно, в одном из интервью Тина Кароль призналась - она до сих пор не считает, что достигла вокального совершенства и каждый день занимается вокалом по несколько часов.

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