Известная певица Тина Кароль, выпустившая несколько дней назад еще один клип из нового альбома, решила похвастаться интригующими кадрами на съемке в модном черном платье.
Как известно, несколько дней назад Кароль презентовала новую свою разработку с популярным брендом – артистка решила выпустить свою обувь, чтобы привлечь внимание фанатов. Если ранее она занималась духами, помадой и рекламировала украшения и декор, то в этот раз пошла дальше.
Причем для презентации Кароль в черном мини-платье решила залить шампанским всю съемочную площадку, чем сразу попала в центр обсуждения.
«Сабо и босоножки, уже ставшие бестселлерами, презентуются в черном сатине с праздничными жемчужинами. В босоножках декорирована вся задняя часть туфельки, а под подбором висит фишка коллекции – кокетливая жемчужина» - пишет Кароль.
Новое фото сына Пугачевой и Галкина наделало шума в Сети: «Нет ничего общего»
Жесткие штрафы обрушились на украинцев, с имуществом придется расстаться: "По закону запрещено..."
Злата Огневич и Задворный признались, что с ними случилось после "Холостячки": не могут вспоминать это без слез
Комаров из "Мир наизнанку" расцвел рядом с на 14 лет младше женой: счастливые кадры
Новый запрет вводится в Украине: что перестанет быть бесплатным с 10 декабря
«Нереально красивая работа🖤 я в восторге!!!; На что не пойдешь ради рекламы😍🔥 Тина, ты бомба💣; Шикарное видео👏; Тина вы богиня; Виу, потрясная модель 😍; Какой крутой слоган!❤️🔥; Наконец-то прилично оделась😂👏; Любим🔥❤️; Реклама как искусство!; Вы - большая молодец, так держать😘Любим и желаем неиссякаемого вдохновения🔥».
Также на новых кадрах в сторис Инстаграм звезда показала, как распевается в студии.
Примечательно, в одном из интервью Тина Кароль призналась - она до сих пор не считает, что достигла вокального совершенства и каждый день занимается вокалом по несколько часов.
Ранее сообщалось, Тина Кароль выгнулась на полу и впечатлила своим мастерством растяжки: кадры
Также, Тина Кароль устроила фотосессию в необычном наряде: провокационный кадр
Politeka рассказывала, Кароль позволила себе раскрепоститься и показала формы в коротеньком платье: "Как сказал Дан..."