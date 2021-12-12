Відома українська телеведуча Леся Нікітюк у своєму Instagram поділилася світлинами, які зробила у відомому ювелірному магазині, та показала коштовності.

Як пише Politeka.net, 34-річна відома українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, за якою в Instagram слідкує майже чотири мільйони людей, поділилася світлинами із відомого ювелірного магазину, де приміряла дороговартісні прикраси.

"Запам’ятайте !!!

..Не діамнти красять людину, а людина яка їх дарує 😁", - як завжди пожартувала Леся.

Як бачимо на фото, телеведуча, яка була вдягнена у шкіряну зелену сукню та мала красивий макіяж та зачіску, приміряла кольє та каблучку у вигляді змії, а також показала інші коштовності із цієї серії.

" Вау😮😮😮", " Вау.... Красота взагалі.. 🔥🔥🔥", " Вау🔥🔥🔥", " Ой як Гарно😍", " Гарна 😻🔥", " красива яка💗😻", " Красуня", " Красотка 👍", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що Нікітюк, зачерпнувши чорну ікру ложкою, розкритикувала Київ після закордону: "Ох у вас і...".

Нагадаємо, що Нікітюк поділилася з українцями оригінальною порадою для польотів у літаку: "Лайфхак".

А ще Politeka повідомляла "Мені башляють її батьки": Нікітюк на розкішному відпочинку з подругою зробила зізнання.