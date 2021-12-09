Леся Нікітюк, яка є популярною вітчизняною телеведучою, показала, що пробує, відпочиваючи на островах Кабо-Верде.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк зараз знаходиться в 620 км від західних берегів Африки, відпочиваючи в країні під назвою Кабо-Верде. На нових сторіс зірка показала, що вирішила спробувати там.

На першому сторіс Нікітюк показала найдорожчі морепродукти.

"Нарешті спробуємо найдорожчі морепродукти. Знаєте, що це?",- написала Леся.

"Король морепродуктів-персебес. Морські трюфелі. Качині лапки або їх ще називають кігті диявола", - сказала Леся.

"Виглядає жахливо", - написала Нікітюк на сторіс, показуючи блюдо.

"Взагалі це Ракоподібні, дуже популярні в Португалії, тут теж їх їдять. Я просто взяла зняти сторіс, якщо чесно", - зізналася телеведуча.

Після цього зірка показала себе, збираючись з'їсти свою страву.

"Коротше, це просто жесть якась. Якщо чесно, мені дуже схоже на курячі лапки ось ці. Прокручуємо, ще раз показую і дістаємо... Чорт, ой, перепрошую. Ось цей шланг потрібно їсти. Ммм, яке лайно, насправді дуже смачно, ну просто воно огидно виглядає, якщо чесно", - сказала Леся, пробуючи свій делікатес.

Нагадаємо, Нікітюк у вузькому костюмчику показала українську красу на тлі африканського краєвиду

А ще Politeka писала, що Леся Нікітюк похвалилася розкішним відпочинком на островах в Атлантичному океані

Також Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк показала, з ким поїхала відриватися на екзотичних островах біля Африки

