Леся Нікітюк, яка є популярною вітчизняною телеведучою, показала, що пробує, відпочиваючи на островах Кабо-Верде.
Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк зараз знаходиться в 620 км від західних берегів Африки, відпочиваючи в країні під назвою Кабо-Верде. На нових сторіс зірка показала, що вирішила спробувати там.
На першому сторіс Нікітюк показала найдорожчі морепродукти.
"Нарешті спробуємо найдорожчі морепродукти. Знаєте, що це?",- написала Леся.
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"Король морепродуктів-персебес. Морські трюфелі. Качині лапки або їх ще називають кігті диявола", - сказала Леся.
"Виглядає жахливо", - написала Нікітюк на сторіс, показуючи блюдо.
"Взагалі це Ракоподібні, дуже популярні в Португалії, тут теж їх їдять. Я просто взяла зняти сторіс, якщо чесно", - зізналася телеведуча.
Після цього зірка показала себе, збираючись з'їсти свою страву.
"Коротше, це просто жесть якась. Якщо чесно, мені дуже схоже на курячі лапки ось ці. Прокручуємо, ще раз показую і дістаємо... Чорт, ой, перепрошую. Ось цей шланг потрібно їсти. Ммм, яке лайно, насправді дуже смачно, ну просто воно огидно виглядає, якщо чесно", - сказала Леся, пробуючи свій делікатес.
Нагадаємо, Нікітюк у вузькому костюмчику показала українську красу на тлі африканського краєвиду
А ще Politeka писала, що Леся Нікітюк похвалилася розкішним відпочинком на островах в Атлантичному океані
Також Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк показала, з ким поїхала відриватися на екзотичних островах біля Африки