Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка веде шоу "Хто зверху?", дала пораду українцям, як заснути в літаку і показала його.

Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Орел і Решка", де 2 роки подорожувала по світу. Зараз Леся веде програму "Хто зверху?" зі своїм колегою Сергієм Притулою.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Леся Нікітюк вирішила в жартівливій формі показати своїм шанувальникам лайфхак. Вона за допомогою медичної маски знайшла спосіб, як заснути в літаку і продемонструвала його на відео. Вона одягла маску не на рот і ніс, як правильно, а на очі, тим самим закривши собі освітлення в літаку.

"Лайфхак: як заснути в літаку", - показала Леся Нікітюк.

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