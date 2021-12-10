Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка веде шоу "Хто зверху?", дала пораду українцям, як заснути в літаку і показала його.
Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Орел і Решка", де 2 роки подорожувала по світу. Зараз Леся веде програму "Хто зверху?" зі своїм колегою Сергієм Притулою.
Так, цього разу телеведуча опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Леся Нікітюк вирішила в жартівливій формі показати своїм шанувальникам лайфхак. Вона за допомогою медичної маски знайшла спосіб, як заснути в літаку і продемонструвала його на відео. Вона одягла маску не на рот і ніс, як правильно, а на очі, тим самим закривши собі освітлення в літаку.
"Лайфхак: як заснути в літаку", - показала Леся Нікітюк.
Гастролююча по Росії Loboda несподівано отримала українську нагороду: "Всі аж повистрибували"
"Тепер тільки платно": набула чинності нова заборона, кого штрафуватимуть з 10 грудня
Ким був і скільки заробляв Винник до всеукраїнської слави, у Мережу злили рідкісні кадри: "Якби тоді я думав мізками..."
Дікусара, Монатіка, Jerry Heil та інших зірок потрясло нещастя з Дантесом: "Треба було терміново викликати швидку"
"Холостячка" Огневич пояснила, чому вибрала саме Задворного: "Після того, як вимкнули камери..."
Раніше повідомлялося, "Боже, які довгі ноги": Леся Нікітюк у блискучому міні вразила фігурою, Зарицька з KAZKA оцінила
Також, Леся Нікітюк на островах в Атлантичному океані спробувала найдорожчі морепродукти: "Знаєте, що це?"
Politeka розповідала, Нікітюк у вузькому костюмчику показала українську красу на тлі африканського пейзажу: спекотні кадри