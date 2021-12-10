Леся Нікітюк, яка зараз відпочиває з подругою Лерой на островах Кабо-Верде в Атлантичному океані, розповіла про свою супутницю.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала популярною вітчизняною артисткою. Зірка вирішила повернутися в острівну країну Кабо-Верде, яку вона одного разу вже відвідувала. Тільки минулого разу Леся жила на безлюдному острові, а цього разу відпочиває на заселеному острові Сал разом з подругою Лерой. На нових сторіс Нікітюк розповіла, чому її супутниця часто миготить у сторісах.

"Я дивлюся, Лерочка, щось ти зачастила в моїх сторіс. Знаєте чому? Тому що мені башляют її батьки за розкрутку", - сказала Леся, жартуючи над подругою.

"Це від тітки", - сказала Лера і передала Нікітюк гроші, підтримавши жарт.

На наступному сторіс Леся показала пляж острова.

"Хлопці, вечірній оушен для вас. ДО РЕЧІ, водичка всі ці дні 24-25 градусів", - поділилася Нікітюк.

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