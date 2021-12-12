Юрій Горбунов і Катя Осадча вирушили до Італії, звідки поділилися усміхненим фото, яке опублікував у сторіс зірковий телеведучий.

Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов є успішним вітчизняним телеведучим. Кілька років тому, в 2017 році, зірка одружився на красуні-колезі Каті Осадчій. Зараз пара виховує двох дітей-Івана та Данила, яких Катя народила від Юрія. Не забувають зірки і про соціальну мережу Instagram, де діляться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Юрій показав, як проводить час з Катею в Римі, столиці Італії. Зірки стояли на площі Іспанії. Пара посміхалася, позуючи для Селфі.

На другому сторіс Юрій показав прапори ЄС, Італії та ще один. Після цього Горбунов перевів камеру на Катю, яка стояла поруч.

Як можна зрозуміти, пара перебувала вже біля галереї Боргезе, де зберігаються роботи легендарних художників.

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