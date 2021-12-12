Юрий Горбунов и Катя Осадчая отправились в Италию, откуда поделились улыбчивым фото, которое опубликовал в сторис звездный телеведущий.

Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов является успешным отечественным телеведущим. Несколько лет назад, в 2017 году, звезда женился на красотке-коллеге Кате Осадчей. Сейчас пара воспитывает двоих детей - Ивана и Даниила, которых Катя родила от Юрия. Не забывают звезды и о социальной сети Инстаграм, где делятся с фанатами самым интересным.

На новых сторис Юрий показал, как проводит время с Катей в Риме, столице Италии. Звезды стояли на площади Испании. Пара улыбалась, позируя для селфи.

На втором сторис Юрий показал флаги ЕС, Италии и еще один. После этого Горбунов перевел камеру на Катю, которая стояла рядом.

Как можно понять, пара находилась уже у Галереи Боргезе, где хранятся работы легендарных художников.

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