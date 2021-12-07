Популярная артистка Тина Кароль отказала известному украинскому певцу из группы "Без обмежень", он раскрыл причину.

Как передает Politeka.net, Тина Кароль является популярной артисткой. Она начала свою карьеру еще в подростковом возрасте, когда участвовала на множестве вокальных конкурсов и побеждала на них. Теперь она является Народной артисткой Украины.

Так, на этот раз известный украинский певец Сергей Танчинец из группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" рассказал Кате Осадчей о том, как ему отказала Тина Кароль. Телеведущая спросила артиста, с кем бы он хотел записать дуэт, и получал ли он отказ.

"Был у нас разговор с Тиной Кароль, ей не подошла эмоционально песня. Вместо этого она предложила сняться в клипе этой песни. Песня "Липень", но мы не успели на неё снять клип, начали заниматься другими песнями. Поэтому наш дуэт с Тиной Кароль, наверное, еще впереди", — поделился Сергей Танчинец.

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