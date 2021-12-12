Актриса турецько-німецького походження Мер'єм Узерлі показала новий образ, з'явившись в Стамбулі, Туреччина.

Як пише Politeka.net, Мер'єм Узерлі є успішною західною актрисою, яка відома вітчизняним глядачам по роботі в проекті "Величне століття", де стала Роксоланою. Узерлі вже деякий час не знімається в кіно, а на початку 2021 року народила другу дочку - Лілі Коі. Але Мер'єм можна частенько побачити на світських заходах, а також актриса веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Мер'єм була в чорному костюмі. Зірка стояла перед дзеркалом вражаючи витонченим почуттям стилю. Актриса зняла своє відображення в дзеркалі на телефон і поставила геітку, що знаходиться в Стамбулі, Туреччина.

Фанати не ставили лайків і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram, куди виклала фото Мер'єм, не було подібних інструментів.

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