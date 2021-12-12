Співачка MARUV (Анна Корсун) розповіла про критику, яка з'явилася після публікації відео.

Як пише Politeka.net, Анна Корсун є епатажною вітчизняною артисткою, яка виграла нацвідбір на Євробаченні, але в підсумку не поїхала на міжнародний конкурс. А тепер зірка в сторіс Instagram розповіла, що сталося після публікації провокаційного відео.

Анна почала з того, що показала обкладинку відео, де пристає до подружки.

"Сьогодні я виклала цей відос і тут відкрився просто портал в пекло", - почала Корсун.

Далі MARUV показала реакцію на відео українців:

"Аня, фу, що їм робиш", " до чого це? будинки колупайтеся гидко дивитися. З розуму посходили вся ця естрадна тусовка", "гидота" ," за межею моральність", " коли вже такі, як би м'яко написати?! Зникнути", "Фу, срамота".

На наступному сторіс Анна відповіла критикуючим:

"Мої хороші, йдіть лікуйтеся! Не треба, не живіть з цим вантажем. Одні надумали собі те, чого немає, у других викликало огиду дві красивих дівчата позують на камеру, а треті кричать аморально, хоча я більше ніж впевнена, що ті хто це кричать, або в молодості брали за ***** за ДК і ***** за пляшку пива, або хочуть таке.

Якщо у вас викликала таку реакцію якась невинна*****, то це означає що ви або самі так хочете, але не можете собі дозволити, або в вас це 100% є і ви всіляко це заперечуєте. А взагалі, пам'ятайте, що найбільші поборники моралі - це старі ****. Не паліться, друзі. І спасибі що підвищуєте мені охоплення", - написала Анна.

Але на цьому повідомлення Корсун не закінчилося:

"І останнє. Кожен завжди думає в міру своєї розбещеності. І ніколи ще за всю історію пуританство і цензурування не побудувало щасливе і благополучне суспільство", - написала Анна.

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