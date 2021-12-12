Учасник шоу "Холостячка" Макс Тарапата показав несподівані кадри з іншими учасницями проекту і самою Златою Огневич.

Як повідомляє Politeka.net, Макс Тарапата, якого в шоу "Холостячка" відкинула головна героїня Злата Огневич, поділився у своєму Instagram кадрами з друзями. Виявилося, хлопець прийшов на шоу до учасників минулого сезону "Холостячки" Олександру Еллерту і Андрію Рибаку, де вони іронізували над проектом.

Примітно, що там також була і Злата разом зі своїм обранцем Дмитром Шевченком. На кадрах видно, що хлопці весело провели час і здорово пожартували над реаліті-шоу "Холостячка", особливо враховуючи, що всі без винятку в ньому брали участь.

А підписи до публікації Макс Тарапата написав: "Дивовижно, як іронія допомагає переживати непрості моменти, поглянути на все з іншого боку, та й просто прикрашає життя! Так що, в світі нічого не змінилося: гумор і самоіронія як були, так і залишаються кращим щитом і зброєю!".

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