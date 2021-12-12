Участник шоу "Холостячка" Макс Тарапата показал неожиданные кадры с другими участницами проекта и самой Златой Огневич.
Как сообщает Politeka.net, Макс Тарапата, которого в шоу "Холостячка" отвергла главная героиня Злата Огневич, поделился в своем Instagram кадрами с друзьями. Оказалось, парень пришел на шоу к участникам прошлого сезона "Холостячки" Александру Эллерту и Андрею Рыбаку, где они иронизировали над проектом.
Примечательно, что там также была и Злата вместе со своим избранником Дмитрием Шевченко. На кадрах видно, что парни весело провели время и здорово пошутили над реалити-шоу "Холостячка", особенно учитывая, что все без исключения в нем участвовали.
А подписи к публикации Макс Тарапата написал: "Удивительно, как ирония помогает переживать непростые моменты, взглянуть на все с другой стороны, да и просто украшает жизнь! Так что, в мире ничего не поменялось: юмор и самоирония как были, так и остаются лучшим щитом и оружием!".
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Напомним, "Холостячка" Огневич после расставания с Андреем раскрыла, что у нее с Максимом: "Нет слов, чтобы выразить...".
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Огневич в слезах рассказала, как живет после расставания: "Сердце разрывается от боли".
Также Politeka писала, что Тарапата честно ответил, почему Огневич его не выбрала: "У Златы были более сильные чувства к...".