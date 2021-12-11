Певица Злата Огневич, которая была второй "Холостячкой", рассказала, в каких отношениях состоит с Максимом Тарапата после расставания с Андреем Задворным.

Как пишет Politeka.net, в пост-шоу оказалось, что через некоторое время после съемок шоу "Холостячка" Андрей Задворный разорвал отношения со Златой Огневич. Певица нашла поддержку в другом участнике - Максиме Тарапата, с которым теперь больше всего проводит времени. В новых сторис артистка ответила на вопросы фанатов.

"Поговорим?", - предложила Злата.

"Злата еще болит? Или раны затянулись?", - спросил фанат.

"Глубокие раны долго заживают, я раны лечить буду любовью", - написала Огневич в ответ.

"На какой стадии у вас отношения с Максом?", - спросили у Златы.

"В данный момент мы с Максимом друзья. И знаете, нет наверное таких слов, чтобы выразить мою благодарность за ту поддержку, которую он мне оказал в самый горький момент в моей жизни. Очень ценю этого человека", - сказала Огневич.

"Кто сейчас твоя вторая половинка????", - спросил еще один фанат.

"Мои хорошие. Я искренне верю, что вам так хочется увидеть рядом со мной любящего мужчину, но в данный момент я на том этапе своей трансформации что не готова к отношениям сейчас", - сказала Огневич.

Напомним, "Холостячка" Огневич в слезах рассказала, как живет после расставания

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