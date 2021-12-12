Відома співачка Настя Каменських здивувала новим образом і спантеличила шанувальників питанням про свої експерименти із зовнішністю.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Настя Каменських, яка стала зірковим детективом на шоу" Маска", поділилася в своєму Instagram яскравим відео, на якому показала себе в незвичайному образі.

На один з ефірів "Маски" Настя прийшла в експериментальному для неї образі платинової блондинки. У ролику співачка позує десь в закуліссі зйомок, вона і так і сяк крутиться перед об'єктивом, демонструючи свій незвичайний наряд. Як видно, на ній коротке фіолетове плаття з рюшами, яке підкреслило фігуру і апетитні принади.

Але найбільше уваги привертає незвичайна зачіска співачки - тут вона платинова блондинка з прямим волоссям середньої довжини, але схоже, це перука. А на обличчі зірки яскравий макіяж і впевнене вираження.

У підписі до публікації Каменських спантеличила українців питанням: "Блондинка чи брюнетка? Обожнюю приміряти на себе такі нові, незвичні, образи. А ви любите експериментувати із зовнішнім виглядом і стилем?". Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію зірки, засинаючи її компліментами і відповідями на питання.

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