Известная певица Настя Каменских удивила новым образом и озадачила поклонников вопросом о своих экспериментах с внешностью.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских, которая стала звездным детективом на шоу "Маска", поделилась в своем Instagram ярким видео, на котором показала себя в необычном образе.

На один из эфиров "Маски" Настя пришла в экспериментальном для нее образе платиновой блондинки. В ролике певица позирует где-то в закулисье съемок, она и так и сяк вертится перед объективом, демонстрируя свой необычный наряд. Как видно, на ней короткое фиолетовое платье с рюшами, которое подчеркнуло фигуру и аппетитные прелести.

Но больше всего внимания привлекает необычная прическа певицы – здесь она платиновая блондинка с прямыми волосами средней длинны, но похоже, это парик. А на лице звезды яркий макияж и уверенное выражение.

В подписи к публикации Каменских озадачила украинцев вопросом: "Блондинка или брюнетка? Обожаю примерять на себя такие новые, непривычные, образы. А вы любите экспериментировать с внешним видом и стилем?". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами и ответами на вопрос.

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