Известная певица Настя Каменских удивила новым образом и озадачила поклонников вопросом о своих экспериментах с внешностью.
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских, которая стала звездным детективом на шоу "Маска", поделилась в своем Instagram ярким видео, на котором показала себя в необычном образе.
На один из эфиров "Маски" Настя пришла в экспериментальном для нее образе платиновой блондинки. В ролике певица позирует где-то в закулисье съемок, она и так и сяк вертится перед объективом, демонстрируя свой необычный наряд. Как видно, на ней короткое фиолетовое платье с рюшами, которое подчеркнуло фигуру и аппетитные прелести.
Но больше всего внимания привлекает необычная прическа певицы – здесь она платиновая блондинка с прямыми волосами средней длинны, но похоже, это парик. А на лице звезды яркий макияж и уверенное выражение.
Гастролирующая по России Loboda неожиданно получила украинскую награду: "Все аж повыпрыгивали"
"Простите, но ура": из "Мастер Шеф" неожиданно выгнали одну из сильнейших участниц
В Киеве прощаются с молодым политиком, детали трагедии: "Строго запрещено нести венки"
Трагедией завершились поиски беременной украинки и ее мужа: без родителей остались двое детей
Пенсии украинцев поднимут с 1 января, кто будет получать 6000 гривен, а кому обещают 20 тысяч
В подписи к публикации Каменских озадачила украинцев вопросом: "Блондинка или брюнетка? Обожаю примерять на себя такие новые, непривычные, образы. А вы любите экспериментировать с внешним видом и стилем?". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами и ответами на вопрос.
Напомним, Каменских покрасовалась в коротком платье на шоу "Маска", в сети отреагировали: "Хочу докопаться...".
Как сообщала Politeka, Настя Каменских обтянула кожей фигуру, приковав к себе взгляды: "Волчица".
Также Politeka писала, что Настя Каменских устроила настоящий "разрыв" с мамами и лучшей подругой: "Скоро Аня станет популярнее...".