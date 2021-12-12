Український хореограф, переможниця та багаторазова учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова спробувала спародіювати російського виконавця Стаса Михайлова.
Як передає Politeka.net, в Instagram артистка опублікувала відео, на якому за допомогою програми перевтілилася в чоловіка. У Гвоздьової з'явилася борода і вуса, які повинні були перетворити її в копію Михайлова. Втім, шанувальники побачили схожість з іншими артистами.
"Настрій навіяли місцеві чоловіки. У мене все", - підписала відео зірка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів. Шанувальників дуже насмішило відео.
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"Більше на Віталіка Козловського схожа", "Ілона, ти вогонь", «як смішно», «ти майстер перевтілення», «з тебе б вийшов ще той красень», "чи то на Дантеса, чи то на Козловського схожа", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що Ілона Гвоздьова стала хореографом-постановником на грузинській версії проекту "Танці з зірками". Жінка полетіла працювати до Грузії на місяць.
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