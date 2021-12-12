Український хореограф, переможниця та багаторазова учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова спробувала спародіювати російського виконавця Стаса Михайлова.

Як передає Politeka.net, в Instagram артистка опублікувала відео, на якому за допомогою програми перевтілилася в чоловіка. У Гвоздьової з'явилася борода і вуса, які повинні були перетворити її в копію Михайлова. Втім, шанувальники побачили схожість з іншими артистами.

"Настрій навіяли місцеві чоловіки. У мене все", - підписала відео зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів. Шанувальників дуже насмішило відео.

"Більше на Віталіка Козловського схожа", "Ілона, ти вогонь", «як смішно», «ти майстер перевтілення», «з тебе б вийшов ще той красень», "чи то на Дантеса, чи то на Козловського схожа", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Ілона Гвоздьова стала хореографом-постановником на грузинській версії проекту "Танці з зірками". Жінка полетіла працювати до Грузії на місяць.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова після скарг на здоров'я вразила активними танцями: "мене прозвали...".

А ще Politeka писала, що Ілона Гвоздьова повернеться на танцювальне шоу: "я буду...".

Також Politeka повідомляла, що Ілона Гвоздьова продемонструвала силу танго в сукні з вирізом: "Які ніжки".