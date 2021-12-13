В Ізраїлі 12 грудня обрали нову "Міс Всесвіт". За престижний титул боролися 80 дівчат. Україну представляла 27-річна модель Анна Неплях.
Так, титул дістався 21-річній актрисі й волонтеру Харнааз Сандху з Індії. Це третій раз, коли індіанка виграла конкурс. Першою віце-міс стала представниця Парагваю, другою - Південної Африки.
Сандху поділилася кадрами свого тріумфу у себе в Instagram.
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На жаль, українка Анна Неплях не потрапила навіть в топ-16. Дівчина прокоментувала участь у "Міс Всесвіту" у себе в Instagram.
"80 дівчат з усього світу і тільки в однієї мрія збулася, а в інших, можливо, впав цілий світ. І якщо ми не можемо вплинути на обставини, ми завжди можемо змінити своє ставлення до цієї ситуації", - написала Анна.
"Дивлюся шоу. Вибрали в 16 всіх зроблених дівчат. Нічого не маю проти пластики і вінірів, але думала, що і на шоу буде тренд натуральності. Багатьох насправді від природи красивих не взяли в топ. Мабуть впливало ще знання англ мови. У будь-якому випадку, Аннуся, ти - молодець! Шикарна, красива від природи всередині і зовні"
"Ми всі знаємо, що ти зірка!👑 У когось впав світ, а у тебе він тільки почався!"
"Анюта, ти для нас все одно най най🔥"
"Міс Індію бачив наживо і вона дійсно дуже красива🤗"
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