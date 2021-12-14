Цікавий момент стався на шоу "Маска" зі співаком Олегом Винником і персонажем Горилою, що не на жарт розбурхало Настю Каменських.

Остання вирішила прокоментувати восьмий випуск "Маски". Каменських написала в "сторіз" в Instagram, які емоції викликали у неї виступи героїв, передає Politeka.net.

"По-перше, я в шоці! Від того, хто ж переховувався під маскою Горили😱 Тільки чесно, ви здогадувалися? А ще від того, які ж гарні вчора були виступи всіх масок. Це ВАУ😍", - не втрималася Настя.

До речі, Горила виконала на сцені шоу пісню Firework співачки Кеті Перрі. В її номері брав участь зірковий детектив Олег Винник. Його прив'язали до стільця з «вибухівкою». Горила встигла врятувати артиста, після чого вони разом запалювали на сцені, а закінчився номер поцілунком Винника з учасницею.

"Які пристрасті на нашому шоу!", - розпереживалася Каменських і це не дивно, адже за підказками організаторів шоу, в ролі Кін-Конга міг бути і її чоловік репер Потап.

Зіркові декетиви вирішили розкрити саме цю маску. У костюмі горили ховалася співачка TAYANNA. Винник знову вибіг до неї на сцену зі словами: "Слава Богу, що я з тобою цілувався, Таня. Класно! Ну як так? Зате ми з тобою вже багато робили: я тебе одягав, ми разом летіли, цілувалися, обіймалися".

Нагадаємо, Олег Винник на" масці "злився в пристрасному поцілунку з відомою співачкою, яка в розлученні:"це того варте"

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