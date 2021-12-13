Українська модель Анна Неплях, яка представляла нашу країну на наймасштабнішому конкурсі краси "Міс Всесвіт 2021", зворушила емоційним зверненням.

Фінал "Міс Всесвіту" відбувся 12 грудня в Ізраїлі. 27-річна Неплях, на жаль, не потрапила навіть у топ-16 конкурсанток. Правда, дівчина, схоже, все одно "перемогла" - зробивши зусилля над собою і досягнувши таких висот, які здавалися їй в дитинстві недосяжними.

Перед фінальним виходом на сцену і оголошенням переможниці Неплях зробила зворушливий пост у себе в Instagram, передає Politeka.net.

"Все життя я намагалася бути хорошою для когось і отримувати схвалення і тим самим просто бути поміченою. Я присвячувала свої успіхи, досягнення кому завгодно, крім себе <...> забуваючи про те, що вся праця і успіх був закладений лише мною. Конкурс Міс Всесвіт чітко дав мені зрозуміти, що я у себе одна і єдина людина у всьому Всесвіті для кого я можу намагатися, заради кого можу щось робити <...> І я присвячую цей вечір, цю ніч тільки собі <...> Тільки для неї, за неї і ще трошки за кожну маленьку дівчинку з великою мрією, в яку зараз, може, ніхто не вірить і не підтримує, але вона все одно буде на висоті❤️", - поділилася Неплях.

Користувачі підтримали українську учасницю "Міс Всесвіту":

"💓мені так подобається, що Міс Всесвіт говорить і на мовчить як її попередниці! #вже просто красивою бути не так цікаво! #ви розумниця"

"Шикарна панянка🔥❤️"

"Ти неймовірна молодець! Я тобою дуже пишаюся. Ти вже переможниця"

"Жаль..."

Відзначимо, титул "Міс Всесвіту 2021" дістався 21-річній актрисі й волонтеру Харнааз Сандху з Індії. Першою віце-міс стала представниця Парагваю, другою - Південної Африки.

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