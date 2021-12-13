Музичний критик Сергій Сосєдов, колишній суддя шоу "Х-Фактор" і "Україна має талант", зізнався, за що тримає образу на співачку Аллу Пугачову.

Сосєдов "пройшовся" по Примадонні в відеоінтерв'ю для «Вокруг ТВ». Критик вважає, що артистка могла б подякувати йому за численні хвалебні статті.

Зокрема, Сосєдов заявив, що добре, коли Алла Борисівна "ходить на похорон відомих композиторів і оплачує їм пам'ятники" (вони дійсно зробили великий внесок в її бренд), але було б ще краще, якби вона звернула увагу на "більш непомітних людей".

За словами Сосєдова, він теж особисто "доклав руку до популяризації її імені" - дуже багато говорив і писав про неї із захопленням.

"Я вважаю, що вона могла б мені сказати спасибі за це. Мене навіть ніколи в гості не запрошувала, нічого. Навіть спасибі не сказала. Я вважаю, що це невдячність. Може бути, це самовпевнено з мого боку, але так вважаю я і маю право так вважати", - підсумував ображений на Пугачову Сосєдов.

Ще критик, який за словом в кишеню не полізе, заявив, що якби українська співачка Софія Ротару співала завжди наживо сольні концерти, то була б першою на естраді, а не Алла Пугачова.

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