Олег Винник разом з Дзідзьо, Андрієм Данилком, Олею Поляковою і Настею Каменських намагаються вгадати, хто ховається під масками в шоу, передає Politeka.net.

Під час передачі трапляються різні ситуації, які смішать глядачів. Зокрема, Олег Винник виявляв інтерес до Горили, неодноразово підходячи до персонажа і цілуючи його.

Минулої суботи з'ясувалося, що під маскою ховалася співачка TAYANNA.

"Наскільки ж крутий персонаж Горили! І це я кажу зовсім не тому, що з нею цілувався 😁 😁 😁 в її обличчі читається і подив, і якесь нерозуміння. При цьому воно не нахабне, і не зле🐵 Я буду сумувати за нею, а ви?",- написав Олег Винник, якого розлучили з його улюбленицею, адже такою як вона більше не буде на цьому проекті.

"❤️❤️❤️я, теж, повір", " вауваувау😍 🔥 🔥 🔥", " ти мені зрадив..."," чому це не я?", "Олег, ти наш красень, чекаю суботи.❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "ахаха, це було нереально😹 🔥", "дуже сумуємо за нею. Вона була неймовірною ❤️❤️❤️", " Горила була хорошим персонажем: вихованою, чуйною, з хорошим голосом!",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, поцілунок з Винником став фатальним для учасниці шоу "Маска"

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