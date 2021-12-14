Молодший брат відомої української співачки Софії Ротару Анатолій Ротар вперше з’явився на телебаченні та розповів журналістам, що вони з сестрою не часто бачаться

Як пише Politeka.net, 68-річний брат Софії Ротару Анатолій дав інтерв’ю у програмі "Ты не поверишь!", де розповів, що він із сестрою бачиться дуже рідко.

Зауважимо, що, окрім сестер-співачок Аурелії та Лідії, у Софії Ротару є ще сестра Зінаїда, незряча з дитинства, та два брати Анатолій та Євгеній, які у свій час виступали у кишинівському ансамблі "Оризонт". Зараз брати легендарної співачки живуть у рідному селі Маршинці в Чернівецькій області, де у Євгенія є свій універсальний магазин, а Анатолій заправляє фермерським господарством.

"Я на комбайні, на тракторі. У мене є ще хлопці, які допомагають, сьогодні немає директорів, немає нікого, крутись, якщо хочеш щось заробити. У нас 300 га землі, вирощуємо кукурудзу, пшеницю", - сказав брат Ротару.

За словами Анатолія, у свій час Софія Ротару допомогла братам фінансово. Вона подарувала їм пивний завод, який зараз уже не працює. Також брати співачки у свій час мали своє кафе, але зараз в основному займаються цехом з виробництва упаковки з поліетилену.

Із усіх братів та сестер найчастіше Софія Михайлівна бачиться із Аурелією, яка також живе у Києві. У рідне село Маршинці співачки їздять дуже рідко.

"Немолоді вже. Їхати туди-назад, тим більше час зараз такий... Ну нічого, щось зміниться, я так думаю", - сказав брат Ротару.

Зауважимо, що шанувальники 74-річної співачки почали говорити про те, що вона страждає від серйозної хвороби. Фанати помітили, що в Софії Ротару часто трясуться руки, коли вона співає на сцені та дає інтерв'ю, тому припустили, що у неї хвороба Паркінсона.

Однак сестра співачки Аурелія, а згодом її концетний директор спростували цю інформацію. За їхніми словами, у Софії Ротару завжди був тремор перед виступами, бо попри беззаперечний успіх на сцені, вона все ще хвилюється перед концертами. Зараз же, каже концертний директор співачки, це більше помітно, бо Ротару вже не молода. До того ж, останнім часом їй стали важко даватися перельоти і через це почалися певні проблеми із тиском.

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