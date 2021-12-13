Як передає Politeka.net, Даша Квіткова є відомим блогером на просторах мережі Instagram. Вона прославилася завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк" з Микитою Добриніним. Більше як рік тому пара одружилася і нещодавно у них народився син - Лев.

Так, цього разу дружина Добриніна опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. Даша Квіткова активно спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах і відповідає на їхні запитання. У неї запитали, з якої причини вона вирішила давати своєму малюкові прикорм.

"Тому що з'явився великий інтерес до їжі, йому 5 місяців, чому ні? Я рада, що це сталося. У моєї мами нас четверо, все починали рано прикорм і все супер. Я люблю нашу зв'язок з сином, але я не збираюся відмовляти дитині в овочевих кашках, коли у нього є відмінний апетит. Поки роблю один повноцінний прийом пюре в день", - поділилася Даша Квіткова.

"Хлопці, всі хто зараз мені почне писати: "Ось там ВООЗ рекомендує", і ти що, не читала про прикорм? Будь ласка, все з вами все відразу зрозуміло. Не пишіть мені такого - нам не по дорозі", - висловилася Даша Квіткова.

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