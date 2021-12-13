Как передает Politeka.net, Даша Квиткова является известным блогером на просторах сети Инстаграм. Она прославилась благодаря своему участию в проекте "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Более года назад пара поженилась и недавно у них родился сын - Лев.

Так, на этот раз жена Добрынина опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Даша Квиткова активно общается со своими поклонниками в социальных сетях и отвечает на их вопросы. У неё спросили, по какой причине она решила давать своему малышу прикорм.

"Потому что появился большой интерес к еде, ему 5 месяцев, почему нет? Я рада, что это произошло. У моей мамы нас четверо, все начинали рано прикорм и всё супер. Я люблю нашу связь с сыном, но я не собираюсь отказывать ребенку в овощных кашках, когда у него есть отличный аппетит. Пока делаю один полноценный прием пюре в день", — поделилась Даша Квиткова.

"Ребята, все кто сейчас мне начнет писать: "Вот там ВОЗ рекомендует", и ты что, не читала про прикорм? Пожалуйста, все с вами всё сразу понятно. Не пишите мне такого - нам не по пути", — высказалась Даша Квиткова.

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