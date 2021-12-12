Блогерка Даша Квиткова, которая победила в шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным, показала интересный и внушительный подарок, который может позволить себе отдать фанатам и вызвала этим ажиотаж.

Блогерша Даша Квиткова все чаще показывает в Инстаграм, как проходят ее будни с маленьким сыном Львом, которому скоро будет пять месяцев. Также она рассказывает, как изменилась ее жизнь с появлением ребенка и как она пытается все успевать.

Причем Квиткова не забывает о жизни блогера, появляясь на разных мероприятиях с мужем и посещая разные светские вечера:

«Вы знаете, что нужно сделать🤍» - пишет Квиткова под новым постом. Как оказалось, она решила подарить новенькую машину фанатам, так как может себе это позволить для привлечения внимания.

Поклонники оценили публикацию, поскольку Даша решила подарить машину вместе со спонсорами, другие же обратили внимание и на ее внешность:

«А вдруг повезет))🔥; 👏 будем пробовать) может хоть разок повезёт 😮😘 удачи 🍀; Дай Бог повезет!!!! Даша, Вы супер))); Круто)) наконец то машинка)))); Ну еще бы, все хотят😍; хочу, уже даже права получила, теперь точно нужна машина 🚘; Выиграть такую машину, да ещё и у любимого блогера, это мечта❤️ удачи всем🙏🏻».

Даша Квиткова является популярной отечественной блогеркой. Звезда стала известна, придя на шоу "Холостячка", на котором победила и завоевала сердце Никиты Добрынина. Сейчас пара вместе и уже сыграли свадьбу.

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