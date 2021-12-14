Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці шоу "Україна має талант" на You Tube опублікували виступ хлопця із незвичайно гнучким тілом Михайла Макарова у восьмому випуску (відео в кінці). Михайло, який у 2018 році став чемпіоном світу в жанрі "Експериментальний танець", змусив суддів ахнути та виконав трюки, які не може повторити ніхто у світі.

Після виступу хлопця, судді були шоковані та запитали, чи є в арсеналі Михайла ще трюки, щоб здивувати глядачів.

"Задля того, щоб стати чемпіоном світу, я звернув собі шию. Як ви думає, що я зможу зробити, що стати переможцем "Україна має талант"?", - із посмішкою відповів хлопець.

Після цих слів Євген Кот натиснув "золоту кнопку", яка відправила Михайла Мкарова одразу до фіналу.

"Хлопчисько ВАУ, молодчина. А Притула С. Д. прямо вилетів з-за стола. Браво", "Мишко - це феноменальна людина, і я більш ніж впевнений, що цього року вона буде переможцем УМТ", "Дуже крутий виступ 🔥🔥🔥і скільки праці потрібно щоб цьому навчиться а взагалі це дар з вище 👏👏👏удачі тобі ❤", " Дедалі більше дивує скільки в Україні талановитих людей, а ще більше – що про них ніхто не знає.", "Моторошно, але унікально😅 Вище мистецтво завжди за межами реальності", - написали глядачі шоу.

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