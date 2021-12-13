Учасниця "Україна має талант" вразила суддів шоу своєю самовпевненістю і відсутність вокального таланту.

Як повідомляє Politeka.net, на сцену шоу "Україна має талант" вийшла учасниця Олена Чепурна і вразила суддів своєю самовпевненістю, а ось вокал її підвів (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Учасниця мило спілкувалася з суддями, розповідала про свою авторську пісню на сцені шоу, а також про саморозвиток і талант. І все було добре, але тільки до того моменту, поки вона не почала співати. Першим червону кнопку натиснув Сергій Притула, який не витримав співу дівчини, потім він почав просити своїх колег теж натиснути на кнопку, щоб зупинити виступ учасниці.

Однак, навіть три червоних хрести і вимкнена фонограма не зупинили Олену, вона продовжила співати вже без музичного супроводу. "Вам потрібно, сто відсотків, відкривати курси опери, але ви погано співаєте", - прокоментував виступ учасниці Євген Кот.

"Я не вірю, що у Вашому оточенні ніхто вам не сказав: "Олена, не твоє". Ви не вмієте співати", - висловив свою думку Сергій Притула.

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